L'Exposition Dantec à la bibliothèque de Saint-Marcel est jusqu'au 27 octobre

Un livre hommage retraçant son parcours, un site internet (dantec-anartiste,fr), une exposition et des ateliers de dessins « à la manière de »… voici de quoi découvrir ou redécouvrir une œuvre originale et impressionnante, tant par sa maîtrise technique que par son univers foisonnante.



Né à Autun en 1950, Dantec a passé toute son enfance à Chalon sur Saône. Jeune homme passionné par la littérature, la nature et la navigation, il montre très tôt des dons pour l’écriture et les arts. Jeune homme épris de liberté, il part ensuite à l’aventure dans les années 70 et rencontre en chemin de nombreux artisans et des artistes avec lesquels il crée des œuvres sur cuir, sur bois, sur papier… Ce qui le mène en Bretagne où il découvre, fasciné, la culture celtique et la mer. Il se fixe à Morlaix (Finistère) où il expose en 1987 pour la première fois sous son pseudonyme.



Epatés, les visiteurs contemplent une œuvre totalement étonnante par la finesse de ses traits, la profusion des détails la grande érudition qui s’y révèlent et, souvent, de l’humour. Les plus érudits y retrouvent l’influence de grands maîtres tels que Jérôme Bosch, Albrecht Dürer, Gustave Doré et de dessinateurs fantastiques américains des années 60.



Dantec disait : « je ne dessine pas, je raconte des histoires. Il faut lire mes dessins! » Dessins dans lesquels la nature triomphe de l’homme, les hommes rêvent d’impossibles rêves, les bateaux connaissent d’étranges escales…



En 1992, de retour en Bourgogne, l’artiste acquiert une péniche qu’il transforme en galerie d’art. Il se lie avec le monde marinier dont il transcrit le langage en voie de disparition : ce sera le « Dictionnaire Marinier illustré ». Malheureusement, en raison d’une santé déclinante, il doit mettre pied à terre et se réfugie dans une vieille maison au milieu des vignes jusqu’à son décès en 2018.



Jusqu’au bout, Dantec a cherché à faire naître la lumière et travaillé le contraste. Intemporels, ses dessins lui survivent et nous entraînent dans un monde extraordinaire.