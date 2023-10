Trouver un artisan fiable peut être un défi

Voici quelques conseils pour vous aider à choisir le bon artisan pour votre projet et éviter les escroqueries.

Faire des recherches approfondies sur l’artisan ou l’entreprise

Tout d’abord, assurez-vous de faire des recherches approfondies sur l’artisan que vous envisagez d’engager. Est-il immatriculé au répertoire de la Chambre des métiers et de l’artisanat ? Quelle est la santé financière de son entreprise ? Y a-t-il des photos de ses précédents chantiers ?

Demandez plusieurs devis

Demandez toujours plusieurs devis détaillés pour les comparer avant de prendre une décision finale. Attention, un devis réalisé sans visite du chantier est forcément chiffré à la louche.

Et, pour chaque devis, assurez-vous qu’il est clair et complet : les coûts de main-d’œuvre, les matériaux, les délais et les éventuels coûts supplémentaires.

Méfiez-vous des devis excessivement bas, ils pourraient indiquer un travail de mauvaise qualité ou des coûts cachés qui apparaîtraient plus tard.

Certifications et qualifications

Avant de signer tout contrat, vérifiez que l’artisan possède les certifications et les qualifications nécessaires pour effectuer les travaux souhaités. N’hésitez pas à demander des preuves de ces qualifications, ainsi que des références de projets antérieurs similaires. Un professionnel sérieux sera toujours disposé à fournir ces informations sans hésitation.

Assurance responsabilité civile et garantie décennale

Assurez-vous que l’artisan dispose d’une assurance responsabilité civile et d’une garantie décennale (pour le gros œuvre). Ces garanties offrent une protection en cas de dommages ou de défauts après l’achèvement des travaux, ce qui peut vous éviter des dépenses imprévues. Vous avez le droit de demander une copie du contrat d’assurance de votre artisan.

Déchiffrer un contrat

Lorsque vous signez un contrat, assurez-vous de bien comprendre toutes les clauses et les conditions, y compris les garanties, les délais et les modalités de paiement. N’hésitez pas à demander des éclaircissements sur tout ce que vous ne comprenez pas parfaitement.

Ne versez jamais la totalité du paiement à l’avance et insistez pour conserver une partie du montant jusqu’à la fin complète des travaux.

Le chantier

Enfin, restez vigilant pendant toute la durée du projet : effectuez des visites régulières sur le chantier pour surveiller l’avancement des travaux et assurez-vous que tout se déroule comme convenu.

Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Pour en savoir plus :



– L’artisan est-il déclaré ? voir site du ministère : https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A15855

– Un annuaire créé par la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment). À ce jour, près de 59 000 artisans ont été identifiés à travers le territoire français : https://www.artisans-du-batiment.com/