Connaissez-vous cette championne des anti-oxydants ?

Adorée des petits comme des grands, la patate douce est une succulente alternative aux traditionnelles pommes de terre. Sa chair sucrée et farineuse se prête à de nombreuses recettes, du gratin à la confiture.



La patate douce est une vivace aux tiges rampantes dont les petites fleurs violettes ou blanches rappellent celles du liseron. On peut penser toutefois que si cette plante est cultivée en France depuis le XVIIIe siècle, ce n'est pas pour le charme de sa floraison, mais pour la saveur de ses tubercules. Originaire d'Amérique du Sud et répandue sous climat tropical et subtropical, la patate douce (Ipomea batatas) remplace souvent la pomme de terre. De forme plus ou moins allongée, elle arbore une peau rugueuse variant du blanc au jaune, à l'orange ou au violet selon les nombreuses variétés.



UNE INVITÉE REMARQUÉE

Par son goût et sa couleur, la patate douce ne passe pas inaperçue dans les assiettes ! La meilleure façon d'apprécier sa saveur est de la déguster en robe des champs, mais ses modes de préparation sont multiples. D'abord, elle s'accommode de toutes les recettes qui siéent aux pommes de terre : en gratin, en purée, en soufflé, cuite à l'eau ou coupée en tranches et dorée à la poêle comme légume d'accompagnement, ou même en chips !



Plus exotique, elle se cuisine à l'indienne en galettes rôties. Elle est alors râpée avec un oignon finement émincé, puis mélangée avec des œufs, épicée de cumin, de piments forts et de curry, farinée et frite à la poêle. Elle se marie à toutes les recettes à base de lait de coco, coupée en cubes avec de l'oignon et des morceaux de courge, assaisonnée de clou de girofle, de cannelle et de sel par exemple ou en velouté avec des lentilles corail.



À L'HEURE DES GOURMANDISES

Cru, en carpaccio ou en rémoulade, ce tubercule coloré fait une excellente entrée et s'invite également au dessert, s'adaptant aussi bien aux recettes sucrées qu'épicées. Le mélange patate douce, vanille, cacao et rhum blanc permet de confectionner de délicieuses verrines colorées d'inspiration réunionnaise. En version latino, la patate douce se cuit et se mélange en purée avec des tranches d'ananas et une pincée de cannelle. Elle entre aussi, associée à la farine, dans la confection de nombreux gâteaux aux raisins secs, au gingembre confit, de tartes aromatisées à l'orange, à la cannelle et au sirop d'érable, voire de sorbets, associée au melon. Les variétés les plus douces se prêtent aussi à la réalisation de confitures.



SAVOUREUSE ET NOURRISSANTE

La patate douce est championne en antioxydants. Plus sa couleur est vive, plus elle en contient. Elle est donc recommandée pour prévenir les maladies cardio-vasculaires et celles liées au vieillissement. Excellente source de manganèse, de cuivre, de vitamine A et B6 (une seule patate douce comblerait 100 % de nos besoins quotidiens en vitamines A et B6), elle est aussi riche en vitamines B5 et C. Particulièrement digeste, elle est plus calorique que la pomme de terre (110 kcal par 100 g) et, autre avantage nutritionnel, contient plus de fibres (3 g/100 g). Elle est aussi mieux dotée en amidon (jusqu'à 18 % selon les variétés), mais contient sensiblement la même quantité de glucides. Sa teneur en nutriments en fait un aliment de base en Asie comme en Amérique latine. Dans les plaines semi-arides de l'est de l'Afrique, elle est surnommée cilera abana, littéralement « protectrice des enfants ». Elle est aussi très appréciée en Amérique du Nord.



AU JARDIN

Cultivée comme une annuelle au potager, la patate douce s'adapte aux terres pauvres, mais demande des sols profonds et aérés. Sa plantation, sous forme de tubercules, s'effectue au printemps, à partir d'avril-mai, pour une récolte intervenant en septembre-octobre. Mais cette amatrice de chaleur ne garantira une récolte que sous climat méditerranéen (elle supporte difficilement de longues périodes à des températures inférieures à 20 °C) et sous réserve de bons arrosages.



SUR LES ÉTALS

À l'achat, la patate douce doit avoir une peau de couleur uniformément vive, sans fissure ni meurtrissure. Attention, un point de moisissure peut gâter tout le tubercule. Elle se conserve jusqu'à un mois à l'abri de la lumière, dans un emplacement sec, frais et bien ventilé (cave, grenier ou garage). Ne les placez jamais dans votre réfrigérateur, car leur goût en serait affecté sous peine d'accélération de la transformation du sucre qu'elles contiennent en amidon.