300 personnes au repas des seniors offert par le CCAS de Saint Rémy.

Une tradition à St Rémy, les seniors de 70 ans et plus se sont retrouvés au traditionnel repas à la salle Brassens.

Chaque année, le CCAS de Saint Rémy offre aux seniors de la commune un repas à la salle Brassens. Cette année, ils étaient environ 300 à avoir pris place autour des superbes tables décorées par les bénévoles, pour un repas préparé par "Morey Traiteur" et animé par un groupe musical.

Madame le maire, Florence Plissonnier a échangé quelques paroles avec les aînés à l’entrée de la salle avant qu’ils ne prennent place à table.

Lors de son discours de bienvenue, Madame le maire a prononcé quelques mots et a présenté l’équipe de bénévoles.

Madame le maire, les élus et les bénévoles ont quitté la scène pour laisser s’installer les musiciens « Les Imparfaits du Subjectif ». 4 musiciens et chanteurs, Anne, Vézio, Philippe, Pascale, dans un répertoire des années 1940 à nos jours, de quoi rappeler de bons souvenirs aux invités et leur donner l’envie de danser.

Le moment était venu de servir l’apéritif aux convives. Le service était assuré par des seniors bénévoles, des élus et les personnes du CCAS, sous la supervision de Martine Bonin, directrice du CCAS.

En cuisine, le personnel des établissements "Morey Traiteur", s’affairent à faire chauffer le sauté de veau qui sera servi après la terrine d’aubergine, tomate, basilic.

Comme chaque année, certains élus, dont Florence Plissonnier, ont pris place à table parmi les invités pour ce repas convivial.

