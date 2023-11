Récompenses Maisons et Balcons fleuris : le palmarès 2023

Ce dernier a salué la ville de Saint-Marcel et ses habitants pour la diversité des végétaux, la qualité de l’entretien des espaces, l’originalité des compositions et l’harmonie des formes et des couleurs.



Voici le palmarès 2023 :

*Prix maison : M. Bugaud

*Encouragement : M. Gero

*Encouragement : M. Melon

*Coup de cœur du Maire : M. Foyard

*Prix balcon fleuri : Mme Hubert

*Encouragement : M. Jouveanceau

*Prix potager : M. Mme Saunier

*Encouragement : M. Doussot

*Encouragement : M. Guittat

*Prix arbre : M. Sinot

*Encouragement : M. Volet

Les lauréats ont remporté le panier du jardinier, et le prix de l’encouragement était une magnifique composition florale.

Cette cérémonie s’est terminée par un moment convivial autour du verre de l’amitié au sein de la salle du conseil municipal.

Amandine Cerrone.