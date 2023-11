Comment bien conserver ses champignons ?

Seulement voilà, si la récolte a été fructueuse, comment conserver tous ces champignons ? Pas de panique, voici plusieurs solutions.



LA CONGÉLATION

Une fois que vous avez nettoyé vos champignons, vous pourrez les placer dans un sac en papier pour les conserver une semaine maximum au réfrigérateur. Si vous pensez ne pas pouvoir tout manger en 7 jours, on vous conseille de congeler votre butin. Pour ce faire, blanchissez les champignons en les plongeant pendant 5 minutes dans de l'eau salée à laquelle vous ajouterez quelques gouttes de vinaigre. Une fois séchés, disposez les champignons dans des boîtes, et direction le congélateur !



LA STÉRILISATION

Les plus appliqués opteront pour la stérilisation de leurs champignons. Après avoir blanchi ces derniers, placez-les dans des bocaux que vous remplirez d'eau salée. Fermez-les et laissez reposer pendant 2 heures à 100 °C. Attendez que les bocaux refroidissent, retirez vos champignons et mettez-les au réfrigérateur. Vous pourrez les conserver autant de temps que vous voulez !



LA DÉSHYDRATATION

Il existe trois techniques pour déshydrater vos champignons. Après les avoir émincés (pour accélérer le processus de déshydratation), versez-les dans un récipient que vous placerez près d'un radiateur, d'une cheminée ou d'une autre source de chaleur sèche et laissez-les à l'air libre pendant une semaine.

Si vous préférez effectuer cette même opération à l'extérieur, vous pouvez disposer vos champignons sur la table du jardin ou sur un balcon, au soleil ou à l'ombre. Il faudra tout de même penser à les rentrer le soir venu pour éviter l'humidité de la rosée du matin.

Enfin, pour les plus pressés, étalez votre récolte sur une grille de four recouverte de papier aluminium et enfournez-la environ 1 h 30 à 65 °C, jusqu'à ce que vos champignons deviennent craquants.



Julie Pitaud