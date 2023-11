AVIS DE DECES - Madame Madeleine VION née BOIRET

SAINT-MARCEL



Françoise et Christian LABOURIAUX,

Christiane CHAUTARD,

ses enfants ;

Denise et Paule VION,

ses belles-filles ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine VION

née BOIRET

survenu à l'âge de 98 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 8 novembre, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine

et rappelle à votre souvenir son époux,

André

ses fils,

Jean, Bernard, André

son petit-fils

Frédéric

et son gendre,

Guy