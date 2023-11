À l'occasion du Movember, La Garçonnière de Nath se mobilise contre les cancers masculins

La pétillante coiffeuse barbière du 33 rue de Thiard, Nathalie Landgraf, se lance pour la deuxième fois dans la course pour récolter des dons et sensibiliser aux cancers masculins, avec un événement bien-être les 24 et 25 novembre. Plus de détails avec Info Chalon.

Movember est aux hommes ce qu'Octobre rose est aux femmes. Une campagne de grande ampleur visant à sensibiliser aux cancers qui peuvent toucher l'un ou l'autre des deux sexes.

Appelé également Novembre Bleu, ce mouvement masculin est né en 2003 en Australie. Chaque mois de novembre, les hommes se laissent pousser la moustache en signe de soutien à la fondation Movember - contraction de moustache et novembre en anglais - qui sensibilise chaque année à la santé masculine (entre autres le cancer de la prostate et cancer des testicules, la santé mentale ou encore la prévention du suicide chez les hommes). Très populaire dans les pays anglo-saxons, le mouvement se fait une place de plus en plus grande dans l'Hexagone.

Selon le site de Movember, les hommes meurent en moyenne 4,5 ans plus tôt que les femmes. En sensibilisant ainsi le plus grand nombre aux pathologies masculines et aux dépistages, la fondation essaie de contribuer à l'échelle mondiale à ce que les hommes puissent mener une vie plus heureuse, plus saine et plus longue.

À Chalon-sur-Saône, le salon de coiffure et barberie pour hommes La Garçonnière de Nath, situé au 33 rue de Thiard, se lance pour la deuxième fois pour récolter des dons et sensibiliser aux cancers masculins avec un événement axé sur le bien-être le vendredi 24, de 15 heures à 20 heures, et le samedi 25 novembre, de 10 heures 30 à 16 heures.

Au programme, massages faciaux et crâniens, massages AMA assis avec Plume de soi by Marion et manucures par Shelley, prothésiste ongulaire; le vendredi c'est apéritif et dégustations de vins avec Emmanuel Dumont qui travaille avec plusieurs domaines à travers la France et le samedi, brunch.

Le tout pour 30 euros dont 10 euros à la Fondation Movember, 15 euros par prestation supplémentaire.

«J'ai envie que les gens passent un moment à soi et de convivialité. Une parenthèse dans la vie», nous dit Nathalie Landgraf, la gérante du salon.

À noter que des personnels de santé seront présents pour répondre à des questions sur les pathologies masculines.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati