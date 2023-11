2ème édition du DevFest Dijon : 350 participants attendus !

Le Developers Group Dijon, association affiliée au Google Developer Groups, créée à l'initiative de Dijon Métropole et d'un collectif d’entreprises du numérique, organise la deuxième édition DevFest Dijon vendredi 8 décembre dans les locaux de l’ESEO.

Le DevFest : la grande rencontre de la Tech’ en France

Le DevFest, déjà organisé dans des métropoles comme Nantes, Lille ou Strasbourg, est un événement majeur de la communauté Tech à destination des développeurs débutants et expérimentés. Le principe consiste en une journée de conférences et d'ateliers animés par des professionnels de la tech. Pour cette deuxième édition, pas moins de 150 speakers de la France entière ont répondu à l'appel à candidature lancé pour l'évènement.

“La première édition du DevFest a eu lieu l'année dernière et a rassemblé 150 participant-es. Nous avions dû fermer la billetterie deux semaines avant la date car nous ne pouvions pas accueillir tout le monde. Cette année, on change d'échelle ! L'ESEO pourra accueillir 350 participants” Adrien Gras, Président du Developers Group Dijon.

Le DevFest Dijon 2023 est parrainé par la French Tech BFC et soutenu par Google, Dijon Métropole, l'AER BFC, La Poste, ODALID, Beboost et Cadoles.

Des conférences et des short tracks

Au regard du nombre de propositions, la journée donnera accès aux participant-es à 14 sessions types conférences où viennent s'intercaler des short tracks. Le DevFest Dijon se déroulera sur la journée entière et une pause déjeuner conviviale sera offerte aux participant-es. Quelques exemples de thématiques et technologies abordées pendant la journée : sécurité, open source, technologies mobiles, green IT, intelligence artificielle, ...

Consulter le programme : https://drive.google.com/file/d/1OrHj4D_UWaOjaHjiSEBJetWnOnDddl2i/view

Inscription : https://my.weezevent.com/devfest-dijon-2023

A la rencontre des entreprises locales

Un village Entreprises est organisé sur le DevFest afin de permettre aux participant-es de (re)découvrir les entreprises numériques qui maillent notre territoire : Alteca, Atol Conseils et Développements, Cadoles, Carsat, CPAGE, Davidson, Inetum, Planet Bourgogne, Ymag.

A propos du Developers Group Dijon

Créé en juin 2022 à l’initiative de Dijon Métropole et d’une quinzaine d’acteurs du numérique locaux, le Developers Group Dijon est une association ayant pour vocation de fédérer et animer la communauté des développeur.euse.s de la région dijonnaise. Elle organise des évènements réguliers pour leur permettre d’échanger et de partager leur expérience.