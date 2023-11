Les formations post-bac à l'honneur à Chalon sur Saône

Camille Marcotto, Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques, a tenu à saluer la mobilisation de tous les acteurs pédagogiques du Chalonnais et notamment les lycées Mathias, Nièpce, Jeannette Guyot, Emiland Gauthey, Pontus et Hilaire pour cette nouvelle édition réussie du forum Post-Bac. Avec 70 organismes présents, des centaines de formations à disposition des futurs bacheliers, ce sont plus de 1200 jeunes chalonnais qui ont arpenté les stands réunis ce mardi dans les salons du Colisée, accueillis de la plus belle des manières par les 1ere Bac Pro des métiers de l'accueil d'Emiland Gauthey. Sébastien Ragot, Vice-Président du Grand Chalon et Emmanuelle Dupuit, conseillère déléguée à l'enseignement supérieur, ont rappelé l'importance portée par l'intercommunalité sur l'enseignement supérieur comme facteur indispensable à l'attractivité de notre territoire. Rappelons qu'en l'espace de quelques années, le Grand Chalon a démultiplié le nombre de formations post-bac proposées sur Chalon sur Saône.

L.G