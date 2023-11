Maltraitance animale, faites un signalement en ligne !

Un animal privé d'eau, de nourriture ou de soins, blessé, attaché ou détenu dans un environnement dangereux ou inadapté est un signe de maltraitance. Cependant, lorsque l'on est témoin de ce type de mauvais traitement, il est souvent difficile de savoir vers qui se tourner. C'est pourquoi, le 12 octobre dernier, le gouvernement a mis en place un service en ligne pour signaler tout acte de maltraitance animale. Sur le site web du Ministère de l'intérieur, il vous suffit de remplir un formulaire de manière anonyme en décrivant la situation alarmante que vous venez de constater. Qu'il s'agisse de soupçons ou de faits avérés, ces précieux renseignements auront pour objectif d'aider les forces de police et de gendarmerie à investiguer plus facilement et surtout à pouvoir intervenir plus rapidement en cas de besoin.

Une initiative qui représente un grand pas dans la protection animale puisqu'elle peut permettre, en un clic, de sauver des vies.



Julie Pitaud

Rendez-vous sur : www.interieur.gouv.fr/contact/signaler-maltraitance-animale .