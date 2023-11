Fin de résidence pour Ulysse Von Ecstasy à LaPéniche

On se laisse facilement bercer par les chansons raffinées et l'écriture sensible d'Ulysse Von Ecstasy, évoquant d'illustres prédécesseurs (Leonard Cohen, Tim Buckley, Syd Barrett) jusqu'à des artistes de la scène actuelle (Devendra Banhart, Bon Iver et José Gonzales).

Singer-songwriter aux envolées lyriques, Ulysse Von Ecstasy était en résidence à LaPéniche le jeudi 16 novembre.

Cette âme poétique navigue dans les eaux troubles du folk psychédélique, entre sonorités acoustiques et électroniques.

Pour remercier les bénévoles de LaPéniche de leur accueil, le chanteur a décidé de leur offrir un petit concert à huit clos à 17 heures.

Sur scène, la magie opère, aidée par le violoncelle d'Audrey Podrini et les synthétiseurs modulaires de Teddy Elbaz, subtil mélange de sonorités acoustiques et électroniques, son Triangle des Bermudes où il aime se perdre.

Il a joué des titres issus de son premier disque «Ghosts in Daylight», sorti le 20 mai 2022, qui nous font ainsi voyager dans un univers fantasmagorique à la rencontre des spectres du passé (Peace Of Mind, Set Me Free).

Ulysse y chante aussi la beauté instantanée, au milieu des ruines de notre civilisation (Earthquake), rêvant de futurs hallucinés et des joies simples qui résonnent en nous comme une évidence (Firebird, Rosa Candida).

Un véritable voyage à travers la poésie intemporelle d'un artiste au nom déjà illustre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati