Cette semaine à l'Espace des Arts dans le cadre du Festival TransDanses : 'MIRLITONS'

Tout en invention de soi-même, Chaignaud lui renvoie de subtils échos, néanmoins ébouriffants. Le terme « mirliton » décline de multiples significations : du sifflet au gâteau à la crème, en passant par un Louis d’or, un poème ou un képi militaire, comme ces deux artistes qui font du corps le support d’une expression diversifiée et imprévue. Ils se sont retrouvés dans un monde imaginaire et mystique, autour de sonorités industrielles entêtantes, et d’un rythme étrange à sept temps. Leur rencontre est devenue un affrontement, une compétition percussive, une alliance, un rituel, un duel gracieux et endurant, une force poétique primitive dominée par l’amour et l’aventure.

MER 22 NOV 2023 — 21h GRAND ESPACE

