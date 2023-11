Vendredi 24 novembre : Soirée des Trophées de l’OMS et du bénévolat

La salle des fêtes de Châtenoy le Royal accueille ce vendredi 24 novembre 2023 à partir de 19h la cérémonie traditionnelle des Trophées de l’Office Municipal des Sports (OMS) à laquelle est adjointe une autre cérémonie toute aussi importante, les récompenses à des bénévoles du Département de Saône et Loire.

Une soirée qui se compose donc en deux parties avec en ouverture la remise de récompenses à 10 bénévoles ( 5 femmes et 5 hommes) du département de Saône et Loire, tous issus du monde associatif en général et choisis par leurs associations respectives. Une cérémonie placée comme il se doit sous l’égide du Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et Engagement associatif que préside Gérard Tollard.

En seconde partie de soirée place est faite aux sportifs de Châtenoy le Royal pour les Trophées de l’OMS, office placée sous la présidence de Daniel Rebillard.

Différents Trophées seront remis récompensant les plus méritants de la saison écoulée qu’ils soient dirigeants, éducateurs ou pratiquants. Trophée Prestige de l’OMS ; Trophées coup de coeur du Comité Départemental des OMS et de la Municipalité de Châtenoy le Royal ; Trophées aux sportifs sélectionnés par le bureau exécutif de l’OMS sur proposition des clubs.

Il était de coutume d’avoir un parrain pour cette soirée, malheureusement ce ne sera pas le cas cette année, ce n’est que partie remise. Une animation musicale assurée par deux musiciens professionnels Châtenoyens permettra de voir que sport et musique sont deux arts qui se rejoignent.

Si le palmarès est bien évidemment connu il ne sera dévoilé que vendredi soir dans la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

JC Reynaud