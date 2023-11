Prévention santé : une journée « multi-dépistages » le 24 novembre .. c'est jusqu'à 18h

Le service Santé et Handicap du Grand Chalon organise une campagne de "multi-dépistages" à l'intention de tous les Grands Chalonnais de plus de 50 ans. La 1ère édition aura lieu à l'Espace Jean Zay (maison des associations aux Prés-Saint-Jean) à Chalon-sur-Saône, le vendredi 24 novembre 2023, de 8h à 18h.

Chaque année, le Grand Chalon s’engage dans la lutte contre les cancers via Mars bleu (mois de sensibilisation au cancer colorectal), Octobre Rose (mois de sensibilisation au cancer du sein) ainsi que dans les actions mises en place lors des semaines de sensibilisation au diabète, aux maladies rénales, cardiaques, et dans des journées de dépistages spécifiques à la santé des femmes, etc.

Pour aller plus loin, le Grand Chalon a décidé de créer une journée de « multi-dépistages » afin de proposer aux habitants un « check up » complet, rapide et gratuit et de dépister le maximum de personnes. Il s’adresse au plus de 50 ans et prioritairement aux personnes éloignées du soin. Cette première édition a donc lieu dans un quartier prioritaire de la ville de Chalon-sur-Saône.

Modalités pratiques

Les dépistages seront possibles de 8h à 12h et de 13h à 18h le vendredi 24 novembre avec une jauge maximum de 150 personnes.

Avant le 24 novembre, la prise de rendez-vous auprès de l’accueil de l’Espace Santé Prévention se fait par téléphone au 03 85 46 14 57. Néanmoins et sous réserve de places disponibles, il sera possible de se présenter le jour même sans inscription à l'Espace Jean Zay.

L’objectif du service Santé et Handicap du Grand Chalon : proposer aux Grands Chalonnais deux journées de ce type par an dans les différents bassins de vie.

Déroulé de la journée

Les dépistages suivants seront proposés : - cancers féminins

- cancers de la peau

- cancer colorectal

- maladies cardio-vasculaires - apnée du sommeil

- diabète

- maladies rénales

- difficultés cognitives liées au vieillissement

- informations santé sexuelle, dépistages MST sur demande.

Les personnes seront prises en charge par des professionnels de santé (infirmières, médecins, dermatologue, gynécologue, sage-femme). En fin de parcours, selon les besoins, les personnes seront orientées vers leurs médecin traitant ou directement auprès des établissements de santé du territoire pour effectuer des rendez-vous complémentaires (mammographie, polysomnographie, tests de santé ISBA pour les personnes n’ayant pas de médecin traitant, consultation psychologue, consultation mémoire, chirurgie dermatologique).

A noter qu’il n’est pas possible de se faire dépister pour une seule pathologie car il s’agit bien d’un parcours avec les différents dépistages.

Des conseillers de la CPAM pourront renseigner et accompagner les personnes pour l’ouverture des droits ainsi que pour la recherche d’un médecin traitant.

Les femmes de plus de 50 ans n’ayant pas réalisé leur mammographie, frottis ou dépistage du cancer colorectal, seront directement invitées par la CPAM 71.

Enfin, des informations sur le sport santé seront proposées aux usagers lors de cette journée.

Les partenaires de cette action

CRCDC (Centre Régional de Coordination de Dépistages des Cancers), Assurance maladie, CEGIDD (Centre Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic), Centre de Santé Infirmier du Chalonnais, ISBA, Imagerie médicale du Val de Saône, Centre hospitalier William Morey, Espace santé Boucicaut, laboratoires UNILABS Biolab et Cypath, Office Municipal des Sports, Mission Locale, et les associations CLEFS 71, PEL’MEL, CICFM.