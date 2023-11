EUROPEENNES - En Saône et Loire, le Rassemblement National se prépare

Communiqué de presse

La Fédération du Rassemblement National de Saône-et-Loire sous la houlette d’Aurélien DUTREMBLE, dans le cadre de la « tournée des fédérations » a reçu ce dimanche 19 novembre à Mâcon, le Député de l’Aisne José BEAURAIN et premier non voyant à accéder à l’Assemblée nationale, devant un auditoire d’une cinquantaine d’adhérents et sympathisants.

L’Elu de la Nation a évoqué le 1er décembre, date de démarrage de la campagne des élections européennes et a remercié par avance tous les militants qui vont s’investir dans cette campagne. Il a rappelé toute l’importance de ce scrutin du 9 juin 2024 à la proportionnelle et à un seul tour : Bruxelles et Strasbourg sont loin mais toutes les lois votées au Parlement européen impactent directement le quotidien des Français : prix de l’énergie, énergies renouvelables, environnement, santé, agriculture, immigration… José BEAURAIN rappelle que la liste RN conduite par Jordan BARDELLA milite pour une autre Union européenne rendant la souveraineté aux Etats membres par le biais d’une Europe des Nations. Le parlementaire explique longuement les risques de l’abstention « certes les sondages sont très bons et encourageants mais je rappel que ce sont les bulletins de vote et uniquement le bulletin dans l’urne qui compte pour sanctionner lourdement à mi-mandat la politique d’Emmanuel MACRON ».

José BEAURAIN affirme que tous les feux sont au vert, les adhésions vont vraiment bon train, les adhérents et les sympathisants sont vraiment très motivés et souhaitent s’engager dans cette campagne. Ceux-ci, convaincus que tous les espoirs sont permis et que le RN sera le grand vainqueur de ce prochain scrutin. Au niveau local, l’envie de changement ainsi que le ras le bol général des Saône-et-Loiriens nous le disent sans ambiguïté, ils sont prêts à faire confiance à Marine LE PEN et Jordan BARDELLA « VIVEMENT LE 9 JUIN ! ».