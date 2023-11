Le festival TransDanses se poursuit à l’Espace des Arts

Cette pièce mêlant cirque et danse, créée et interprétée par Justine Berthillot et Mosi Espinoza, est une production déléguée Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. 5 représentations dont 1 scolaire (mardi 21 novembre à 20h, mercredi 22 novembre à 19h, vendredi 24 novembre à 21h et samedi 25 novembre à 20h ; jeudi 23 novembre à 14h30 (scolaire)) sont programmées dans le cadre du festival TransDanses.

Info-Chalon était présent sur la première date chalonnaise de cette création franco-péruvienne. Justine Berthillot, artiste associée Espace des Arts et qui avait déjà présenté, à Chalon-sur-Saône, les années précédentes ‘Notre forêt’, un solo chorégraphique immersif et ‘Desorden’ une performance pour rollers et batterie et Mosi Espinoza, artiste et auteur de cirque, ont joué devant une salle qui affichait complet mardi soir.

En plein coeur de la forêt amazonienne, le spectateur suit les mutations de celle-ci, qu’elles soient naturelles ou forcées par l’homme. On y croise également ses habitants, bercés de contes et légendes, révoltés et dont certaines meurtrissures liées à l’histoire sont encore béantes. Ecologie, politique et spiritualité sont également au centre de cette création où le texte tient une place importante. Ici, tout est questionnement, on s’interroge sur notre capacité à faire corps avec la nature, à s’adapter intelligemment ou la soumettre, à se révolter, sans cesse, pour survivre… dans un décor changeant, fort en symbolique.

Une exposition photo et un film documentaire à voir dans l’Espace Exposition complètent la pièce ‘On ne fait pas de pacte avec les bêtes’.

SBR