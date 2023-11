AVIS DE DECES - Madame Monique BION née GAUTHIER

LUX - ALLÉRIOT - ÉPERVANS



Michel, son époux ;

Patrice et Martine, Michel et Nicole, Pascale et Daniel,

ses enfants ;

ses 7 petits-enfants et leurs conjoints ;

ses 6 arrière-petits-fils ;

Bernadette, sa sœur ;

les familles BION, GAUTHIER, PERRUSSOT,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique BION

née GAUTHIER

survenu le 19 novembre 2023,

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 28 novembre 2023, à 15h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Chagny pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.