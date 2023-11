‘Trait pour trait’, une exposition temporaire au Musée Denon pour comprendre ce qu’est le dessin archéologique

« L’exposition propose de retracer à travers ses collections l’évolution du dessin archéologique, depuis les pionniers que furent Dominique-Vivant Denon, Jules Chevrier, François Chabas, et Edouard Loydreau au 19e siècle, jusqu’à nos jours et l’utilisation du dessin assisté par ordinateur et des modélisations 3D. »

C’est une exposition passionnante qui prend place au Musée Denon, dans la grande salle Jules Chevrier, jusqu’au 19 février et qui met en avant le rôle prépondérant que joue le dessin, mais aussi les arts graphiques assimilés (gravure, aquarelle…), dans la diffusion des connaissances et dans la recherche archéologique. On y croise également le nom de chalonnais, pionniers en la matière.

On peut également y comparer les complémentarités qu’offrent le dessin et la photographie, déjà largement utilisée par Edouard Loydreau puis un peu plus loin entrent en jeu les nouvelles technologies de pointe pour analyse et qui donnent à voir d’autres regards sur l’objet.

On y découvre aussi que les techniques de dessin varient en fonction de la nature de l’objet archéologique. Le musée Denon a eu la chance d’avoir entre ses murs, pendant 31 ans, une dessinatrice d’exception Catherine Michel qui a œuvré auprès de Louis Bonnamour, alors Conservateur des collections archéologiques. Elle a dessiné des milliers d’objets et a contribué « de manière significative à la compréhension des objets et à leur diffusion via les rapports de fouilles, ainsi que de nombreuses publications scientifiques et conférences qu’elle a illustrés ». Décédée ces dernières années, cette exposition est aussi l’occasion de découvrir ses dessins et de prendre conscience de l’héritage documentaire remarquable qu’elle laisse derrière elle ».

Le dessin permet de voir des détails que l'œil nu ne peut plus voir sur l’objet façonné par le temps et les coupes de se rendre compte des volumes et techniques.

Aussi, le musée Denon vous invite à vous essayer au dessin archéologique et pourquoi pas, exposer vos œuvres sur le panneau dédié à l ‘entrée de l exposition. A vos crayons !

SBR