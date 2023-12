Immunité en berne, restez vigilant face aux signaux d'alerte

Un système immunitaire efficace et fonctionnel vous protège naturellement contre les agents pathogènes. Cependant, divers facteurs et situations peuvent l'affaiblir. Voici quelques conseils pour reconnaître une immunité en berne, savoir où chercher les causes et comment y remédier.

Certaines périodes de la vie mettent à rude épreuve notre immunité : rhume, grippe ou gastro-entérite s'enchaînent et traînent, bien plus que d'ordinaire. Lors des changements de saison, de la rentrée scolaire, de la reprise du travail après des vacances, d'une modification de ses habitudes, lorsque la lumière du jour commence à manquer et que les journées sont passées de plus en plus en intérieur, lorsqu'un stress persiste, en cas de déséquilibre alimentaire, de grossesse, ou simplement avec la vieillesse, nos défenses naturelles peuvent s'affaiblir. Découvrez ce qu'est l'immunité, comment reconnaître les signaux d'alerte et quelques conseils pour la remettre en forme.



UNE RÉPONSE COMPROMISE

Notre système immunitaire, un réseau complexe composé de cellules (notamment les globules blancs), d'organes, de substances et du microbiote, n'est plus aussi efficace pour se défendre contre les intrus indésirables, les agents étrangers, les virus, les bactéries et les parasites. En temps normal, ce système, de par l'immunité innée dite non spécifique, intervient rapidement en cas d'agression, sans identification préalable de l'auteur de l'attaque, en l'évacuant du corps ou en le tuant. Un deuxième type d'immunité, celle acquise ou adaptative dite spécifique, cible spécifiquement l'agent pathogène. Lorsque ce mécanisme est fragilisé, sa performance en est également réduite. Certains signes devraient éveiller votre attention.



RECONNAÎTRE LES ALERTES

Plusieurs signaux peuvent indiquer que vos défenses naturelles sont en berne. Tomber malade à répétition, avoir des symptômes ORL, tels qu'un nez qui coule, renifler, une gorge qui gratte ou de la toux qui persistent peuvent être des premiers indices. Une fatigue qui dure, qu'elle soit liée à un manque de sommeil, à du stress ou du surmenage, avec un manque d'énergie, ou le sentiment d'être déprimé, abattu ou d'humeur maussade, peuvent également être un signe. Une cicatrisation plus lente qu'à l'accoutumée en cas de blessure ou coupure, ou leur infection sont aussi révélateurs. Le système immunitaire repose, entre autres, sur le microbiote intestinal, des milliards de micro-organismes contenus dans notre tube digestif. Ainsi, des troubles digestifs récurrents, des ballonnements, voire des constipations ou diarrhées sont potentiellement un signe d'une baisse d'immunité. Généralement, les causes mais aussi les solutions - de ces maux se trouvent dans l'hygiène de vie de la personne.



QUESTIONNER SON HYGIÈNE DE VIE

Les défenses naturelles ne sont pas invulnérables et, souvent, c'est bien le mode de vie qui influe sur elles. Ainsi, pour un système immunitaire efficace, il est nécessaire d'avoir une alimentation équilibrée et saine, que ce soit en qualité comme en quantité. La nourriture doit être variée et apporter tous les micronutriments essentiels, ni trop peu ni en excès, tels que les vitamines (notamment B6, B9, B12, C et D) et les minéraux (zinc, cuivre, fer, magnésium, sélénium…). Au contraire, une alimentation pauvre risque de créer des carences. Hydratation, sommeil réparateur et activités physiques restent les bases d'une bonne hygiène de vie, et leur déficit contribue à expliquer des défenses compromises. Finalement, en cas de trouble génétique, d'affections médicales particulières, comme un diabète ou une infection par le VIH, ou de certains traitements, le système immunitaire sera aussi affaibli mais, dans ces situations, il nécessitera bien sûr une prise en charge spécifique. Quoi qu'il en soit, au moindre doute, consultez un professionnel de la santé, et évitez l'automédication, notamment en ce qui concerne les compléments alimentaires, qui peuvent s'avérer délétères en cas d'excès.



M.G