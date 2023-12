FETES DE FIN D'ANNÉE - Pensez aux papiers-cadeaux réutilisables

À l'approche de Noël, vous n'avez peut-être pas encore commencé ou terminé d'emballer les présents que vous offrirez à vos proches le matin du 25 décembre. Pour rendre ce petit rituel davantage écologique, cette année, vous pouvez opter pour des emballages réutilisables. Tous les ans en effet, en France, nous consommons 20 000 tonnes de papiers cadeaux (selon Citeo) qui, aussi tôt défaits, finissent à la poubelle car tous ne sont malheureusement pas recyclables.

Afin d'éviter ce gaspillage, Carédeau propose trois tissus de tailles différentes (S, M OU L), inspirés du furoshiki japonais. Joliment décorés de motifs festifs, ils sont fabriqués en France en 100 % coton et vous permettront d'emballer tous vos achats. Avec le plus petit (le S), vous pourrez par exemple empaqueter un parfum ou une bougie, avec le M, une console de jeux, trois bandes dessinées ou un jeu de société, et avec le L, une grande boîte de Lego ou deux bouteilles de vin. Bref, il y en aura pour toute la famille !