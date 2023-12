Les prix des chocolats flambent

Malheureusement pour tous les adorateurs de « l'or brun », les cours mondiaux du cacao et du sucre ont fortement augmenté, faisant par conséquent croître le prix des tablettes. L'une des causes avancées résiderait dans des conditions climatiques particulièrement défavorables.



PLUIE ET SÉCHERESSE

La météo serait en effet un facteur pesant sur l'approvisionnement en cacao, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui représentent respectivement 40 % et 20 % de la production mondiale. Selon le rapport du 16 novembre 2023 de l'Organisation internationale du cacao, « des fortes pluies inhabituelles pour la saison ont empêché le séchage des fèves et entraîné une dégradation de leur qualité ». Se sont ensuivies des maladies liées à de la pourriture, impactant la récolte. Quant au sucre, deuxième ingrédient phare des chocolats, leurs pays producteurs, tels que la Thaïlande ou l'Inde, ont connu au contraire une sécheresse et un manque d'eau en lien avec le phénomène climatique El Niño.



À la Bourse de New York en novembre, la tonne de cacao a ainsi dépassé les 4 000 dollars, au plus haut depuis près d'un demi-siècle. Le cours du sucre, lui, a enregistré « une valeur en hausse de 50,6 points (46,6 pour cent) par rapport à celle de l'année dernière », selon l'Indice FAO des prix des produits alimentaires. Sans compter l'augmentation des coûts de production, les prix du chocolat risquent donc de s'envoler… une mauvaise nouvelle pour les fêtes de fin d'année.



M.G