Retour en images sur l'inauguration de The House of caftan

Samedi 16 décembre 2023, si vous étiez de passage par l'Avenue de L'Aubépin ou la Rue Général Duhesme, vous n'avez pas pu manquer la longue file d'attente de femmes impatientes de découvrir la nouvelle boutique qui ouvrait ses portes, The House of caftan.

Une boutique de location de robes de soirée traditionnelles qui fait la part belle au caftan, cette tunique longue originaire de la Perse antique et d'Asie Centrale et popularisée par les Ottomans au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Une inauguration en grande pompe suivie d'un défilé avec Omnia.

Contact

☎ 07 64 39 17 39

Instagram : Houseofcaftan71

SnapChat : Houseofcaftan71

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati