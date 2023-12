La magie de Noël Avec Guinness World Records - Une famille française, originaire de l’Yonne bat le record de la plus vieille fratrie du monde !

La famille Toutée, originaire de Bourgogne, a officiellement battu un record du Guinness World Records en devenant la fratrie la plus âgée au monde Avec un âge combiné impressionnant de 496 ans et 14 jours, les cinq frères et sœurs Toutée ont créé un héritage familial exceptionnel !

La longévité des membres de la famille Toutée est tout simplement remarquable. C’est une merveilleuse surprise qui attend Paulette (née le 3 février 1921), Ginette (née le 3 juillet 1923), Mireille (née le 20 décembre 1924), Christiane (née le 3 juin 1926) et Philippe (né le 17 octobre 1927), grâce à la persévérance de leur entourage qui a tout mis en œuvre pour révéler ce record !



*Le calcul a été effectué jusqu’au 18 décembre, date de la reconnaissance du record par le Guinness World Records.



À propos de Guinness World Records (GWR)

