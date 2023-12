Respectant la tradition, les AVF ont fêté Noël au Clos Bourguignon

Les adhérents d’AVF (Accueil des Villes Françaises) Chalon viennent de célébrer Noël avec quelques jours d’avance sur la date officielle au Clos Bourguignon. Une tradition qui se perpétue au fil des ans depuis maintenant plus d’un demi-siècle. Seulement interrompue en 2020 par une funeste épidémie venue de Chine.

Au programme un repas de fête préparé par Éric Jacquard, le réputé traiteur de Mervans. Kir à la crème de cassis et mises en bouche, médaillon de sandre et tartelette de petits pois crevettes, sorbet cassis, coq au vin de Bourgogne et écrasé de pommes de terre, assiette de fromages, charlotte aux framboises et son macaron, café. Le tout accompagné d’un mâcon uchizy, d’un mercurey 1er cru et d’un crémant de Bourgogne. Un menu qui avait, vous en conviendrez, de quoi satisfaire les plus difficiles et les plus exigeants.

Les grandes dates du 1er trimestre 2024

Ce dernier rendez-vous de l’année a été l’occasion pour Marie-Françoise Barré, présidente de l’association, de se tourner d’ores et déjà vers 2024. En annonçant les principaux événements du prochain trimestre. Citons le tirage des rois le vendredi 12 janvier, un après-midi « chansons » avec la chorale La Pastourelle le jeudi 22 février, un déjeuner au CIFA Georges-Lameloise à Mercurey avec pour rentrer un détour par le casino de Santenay le vendredi 8 mars, et enfin une sortie au restaurant Georges Blanc à Bourg-en-Bresse avec visite du Monastère Royal de Brou le jeudi 28 mars.

Gabriel-Henri THEULOT