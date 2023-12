Les résultats sans appel du gaspillage des fêtes de fin d'année

En cette fin d'année, entre les repas de Noël et du Nouvel An, le risque de gaspiller est grand ! Un sondage mené par YouGov au mois d'octobre pour l'appplication anti-gaspi Too Good To Go auprès de plus de 1000 personnes a d'ailleurs démontré qu'en cette période d'agapes, les consommateurs ont tendance à jeter plus de nourriture à la poubelle.



8 FRANÇAIS SUR 10 GASPILLENT

Selon les résultats de l'enquête, 8 Français sur 10 disent gaspiller en période de fêtes, notamment les 18-24 ans qui sont 14 % à jeter plus d'un quart de nourriture. Parmi les sondés, 6 sur 10 reconnaissent aussi acheter volontairement plus de denrées alimentaires par peur de manquer lors des repas festifs. Et c'est le pain qui arrive en tête des aliments les plus gaspillés (37 %), devant les accompagnements (32 %) et les apéritifs tels que toasts et verrines. D'autres produits largement consommés durant les fêtes, tels que les desserts, la viande, les sauces et les sucreries, finissent également plus souvent à la poubelle lors des réjouissances de fin d'année.

Cela dit, toujours selon cette étude, 28 % des personnes interrogées disent prévoir de limiter leurs achats cette année en raison de l'inflation, ce qui devrait logiquement faire baisser le gaspillage alimentaire…



M.K