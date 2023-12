CARNET BLEU - Bienvenue à Kayden

Kayden BOEYKENS est née le 18 décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le cinquième enfant de Noémie BOEYKENS et de Bilel AISSAOUI après Yacim, 10 ans, Shayna, 9 ans, Mélyna, ans et Hamdi, 5 ans. La maman est vendeuse et le papa est ouvrier. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.