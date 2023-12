Le Père Noël Blanc était de passage à la Salle Marcel Sembat

C'est sous sa sempiternelle arche multicolore auréolée de lumière et tout de blanc vêtu que le Père Noël est descendu du ciel pour atterrir sur le toit de la Salle Marcel Sembat, le temps de faire un petit coucou aux enfants Chalonnais et Grand-Chalonnais présents, avant sa grande tournée des cheminées. Plus de détails avec Info Chalon.