L'ombre du XV de France a plané sur les U14 de Givry-Cheilly

De passage en Bourgogne à l'occasion des fêtes de fin d'année, Gaëtan est venu ce samedi matin participer à un entraînement sur la catégorie -14 ans, préparé conjointement par Cédric Dubois et son père Gérard Boissard. Une trentaine de joueuses et joueurs U14 de l'entente Chagny/Givry-Cheilly/Couches, sérieux et très enthousiastes, reconnaissants de cette chance, se sont livrés sur le terrain avec application sur le programme proposé, avec au menu échauffement, différents ateliers à thème sur les passes, la lecture du jeu offensif, la sécurité au contact, la transition et la contre-attaque, la défense et le soutien et bien sûr un jeu avec opposition "car le plus important, c'est le jeu surtout".



Le club a tenu à remercier chaleureusement Gaëtan pour ce moment très appliqué mais dans une ambiance familiale, pour ses conseils, sa disponibilité et sa bienveillance envers les enfants. Un grand merci également à Gérard, à Cédric ainsi que les éducateurs de la catégorie, et au RGC pour avoir reçu les enfants.