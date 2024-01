Le froid va faire son grand retour, quelques flocons de neige attendus en Bourgogne-Franche-Comté

Pour autant, rassurons tout le monde, nn ne peut pas parler pour l'instant de vague de froid au sens météorologique du terme, car cet épisode ne sera pas si intense et ne s’installera pas dans le temps, assure Météo France. Les gelées vont se généraliser dimanche et surtout à partir de lundi. Elles pourraient concerner quasiment tout le pays la semaine prochaine, et même être fortes (température minimale inférieure ou égale à -5°C) du Massif Central aux frontières de l'Est une bonne partie de la semaine. Toujours selon les analystes de Météo France, cet épisode de froid est inédit en France depuis 2008, avec une bise qui pourrait renforcer la sensation de froid.

Dans la région, le Haut-Doubs notamment et son domaine skiable devrait connaître quelques flocons.