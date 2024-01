La BD s'invite sur les quais avec SNCF Gares & Connexions

Communiqué de presse de la SNCF

Depuis quelques semaines, SNCF Gares & Connexions propose un avant-goût de la 51ème édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, qui se tiendra du 25 au 28 janvier 2024. Pour cette nouvelle collaboration placée sous le signe de la lecture, une trentaine de gares partout en France exposent en grand format des planches de titres à la une, et dévoilent en exclusivité des extraits des expositions qui seront présentées au Festival. La gare de Montbard est au cœur de ce dispositif.

LA GARE DE MONTBARD AUX COULEURS DE LA BD

Pour la cinquième année consécutive, le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême trouve une résonance en gares, à travers des expositions XXL faites de bulles et de dessins, qui transportent la BD sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Et la gare de Montbard est du voyage !

LECTURE POUR TOUS

Avec cette sélection, la gare de Montbard donne donc à voir une bande dessinée qui ambitionne de plus en plus d’interpeller, d’expliquer, de susciter la réflexion et le dialogue.

Alors que les g ares accueillent quotidiennement 10 millions de voyageurs et riverains, les parcours BD, gratuits et en accès libre, se positionnent comme une porte d’entrée vers le monde des livres.

L’opération s’inscrit dans la lignée de la politique culturelle de SNCF Gares & Connexions, qui entend contribuer à la diffusion de la lecture auprès du plus grand nombre.

PLEINS FEUX SUR THIERRY SMOLDEREN

Depuis le 20 décembre, elle offre un aperçu de l’exposition « Le scénario est un bricolage », pensée par Thierry Smolderen comme une initiation à l’art du scénario.

L’occasion, aussi, de pénétrer dans l’antre de ce créateur aux multiples casquettes, dont l’œuvre scénaristique se construit par intuition, à l’aide de fragments disparates qu’il collecte (notes, clichés, photogrammes de films, etc.).

LE GROUPE SNCF, PARTENAIRE FIDÈLE DU FIBD

Partenaire majeur du Festival International de la bande dessinée d’Angoulême depuis 2006, le groupe SNCF contribue, chaque année, à faire rayonner le 9ème art. Au fil du temps, le groupe a tissé un partenariat de grande qualité, contribuant au soutien de la vie culturelle et économique régionale.

Pour l’édition 2024 du Festival, qui se déroule du jeudi 25 au dimanche 28 janvier 2024, la SNCF s’associe à ce bel événement en affichant des expositions gratuites et ouvertes à tous dans une trentaine de gares partout en France.

Au sein de son Studio SNCF, situé au cœur même du Festival, elle propose une véritable programmation riche et variée : rencontres avec les auteurs de la sélection Fauve Polar SNCF Voyageurs ; exposition de style manga ; duels de dessinateurs de BD et de webtoons ; lecture musicale de Simone, la voix de la SNCF ; et bien d’autres surprises encore !

Le groupe réaffirme ainsi son engagement en faveur de la diffusion des cultures pour tous les publics, en particulier la jeunesse à travers une mise en lumière du manga dans toute sa diversité.