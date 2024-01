Mercurey, Artaix... deux accidents de la circulation ce mardi soir

Peu avant 21h, on dénombre plusieurs accidents sur les routes du département.

Diffiicile de dire si les accidents du soir sont liés exclusivement à l'état des routes et aux pluies verglaçantes, mais un certain nombre de cas sont signalés. A Mercurey sur la route départementale à l'entrée de la commune, côté Chalon, c'est une collision qui s'est produite entre deux véhicules. Une dizaine de sapeurs pompiers a été mobilisée pour la prise en charge d'un blessé. Un peu plus tard, du côté d'Artaix, c'est une collision frontale entre deux véhicules qui s'est produite peu avant 21h, sur la route de Lapalisse.

Plus tôt dans la fin d'après-midi, c'est une perte de contrôle, indépendante des conditions météorologiques, qui est à l'origine du décès d'un automobiliste à Tournus, après avoir percuté un mur. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les raisons exactes.