A Saint Loup Géanges, une année 2024 encore riche en projets

A l'occasion des voeux de la nouvelle année, c'est en présence de quelques 300 personnes que Jean-Frédéric Garnier, maire de la commune de Saint-Loup-Géanges a énuméré un grand nombre d'actions menées et à mener sur la commune. En présence de Sylvie Trapon, Vice-Présidente du Grand Chalon et Nathalie Damy - Conseillère départementale du canton mais aussi les élus du conseil municipal des jeunes, le maire n'a pas manqué de projets en ce début d'année.

Un premier chantier majeur

Le sujet de la réfection complète de la Place de la mairie (à lire prochainement sur info-chalon.com) est au coeur des discussions de la commune. Un point figurant comme propos prioritaire dans les voeux à la population. "Les travaux comportent deux lots (Voirie-Réseaux puis Aménagements qualitatifs et paysagers), ils vont s'étaler jusqu'à l'automne 2024. Le stationnement automobile sur la place de l'église ne sera plus possible pendant les travaux puis sera considérablement réduit, la circulation au centre bourg sera perturbée durant les premières semaines avec la mise en place d'alternats ou de déviations momentanées et je vous remercie par avance de votre patience et de votre compréhension. Au final, nous bénéficierons d'un espace central valorisé, apaisé, plus sécurisé, sur lequel nous pourrons nous attarder aux beaux jours et multiplier les animations futures" a rappelé le maire.

Réflexion autour des énergies renouvelables, facture d'énergies ou travaux d'assainissement ont également bien mobilisé l'équipe municipale ces dernières semaines. Autant de sujet sur lesquels info-chalon.com reviendra plus en détails.

En attendant, la commune ne manque pas de dossiers sur lesquels mobiliser les troupes. Jean-Frédéric Garnier a d'ailleurs rappelé que le Tour de France passera par Saint-Loup-Géanges le 4 juillet prochain. Un passage que la commune entend bien valoriser.

L.G