Kaleb Wesson rejoint l’Elan Chalon !

Désireux de densifier son secteur intérieur, l’Elan Chalon a le plaisir d’annoncer le recrutement jusqu’à la fin de saison du pivot américain Kaleb Wesson.

Auteur d’un excellent parcours au sein de l’université d’Ohio State où il a suivi les traces de son père puis de son frère aîné (14 points, 9,2 rebonds et 1,9 passes décisives de moyenne lors de sa dernière année), cet intérieur de 2,08m a connu une première expérience européenne au Maccabi Rishon en Israël lors de la saison 2021/2022 (8,7 points et 6 rebonds de moyenne).

S’ensuivent deux saisons aux Philippines puis à Porto Rico avant de rejoindre le championnat bulgare cette année au CSKA Sofia où il réalise une première partie de saison solide au sein d’une équipe classée 3ème : 15,9 points, 9,6 rebonds, 3,1 passes pour 18,3 d’évaluation moyenne.

Durant son parcours aux Etats-unis, Kaleb Wesson a reçu de nombreuses distinctions tant sur le plan individuel (Ohio Mr basketball en 2017, Big 10 all freshman team en 2018, all Big 10 second team en 2020) que sur le plan collectif (membre de l’équipe nationale américaine U16 en 2015, finaliste de la saison régulière de G-League en 2021).

Kaleb arrivera dès cet après-midi sur les bords de Saône.