Catherine Girard, maire de Sampigny les Maranges, dénonce le caractère "inqualifiable" des maires présents à la manifestation

Communiqué de presse

La commune de Sampigny-lès-Maranges travaille à l’ouverture d’une Maison d’Assistants Maternels pour l’avenir

Ce lundi 29 janvier matin, les 3 Maires des autres communes du Regroupement Pédagogique Blaise Pascal (RPI) dont fait partie la commune de Sampigny-lès-Maranges se sont présentés, pour certains vêtus de leur écharpe d’élu, devant l’école communale de cette dernière pour manifester leur opposition à la décision de fermeture de l’établissement.

Dans ces circonstances, Madame le Maire de la commune souhaite d’une part, souligner le caractère inqualifiable de la méthode employée par les Maires des communes voisines présents ce matin sans avoir été elle-même avisée, et d’autre part, préciser le projet qu’elle souhaite porter pour assurer l’avenir et la vie de la commune.

La Directrice Académique des Services de l’Education Nationale a annoncé aux maires du RPI sa volonté de suppression d’un poste d’enseignant ce qui peut entrainer une fermeture d’école malgré celle déjà subie l’année dernière.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et la baisse des inscriptions et prévisions à venir sont indéniables. Une soixante d’élèves fréquenteraient le RPI pour 8 niveaux de classe. Selon les services académiques, trois postes d’enseignants restent suffisants pour cet effectif.

C’est pourquoi, en toute conscience, la décision revenant au maire, Madame le Maire propose ce jour, la fermeture de l’école à Sampigny-Lès-Maranges pour favoriser et aider l’installation d’une Maison des Assistantes Maternelles (MAM), service qui permettra d’accueillir 9 enfants et qui peut permettre aux familles qui le souhaitent de laisser leurs enfants sur notre RPI Blaise Pascal en trouvant une solution de garde. Deux assistantes maternelles nous ont sollicité pour cette installation. En outre, les coûts de fonctionnement, la charge d’un poste d’ATSEM titulaire, le manque de services périscolaires propres à la commune et l’inégalité tarifaire des deux services de cantine, sont aujourd’hui démesurés par rapport à la dizaine d’enfants accueillis sur deux niveaux de classe en Petite et Moyenne Section de maternelle.

Une réunion avec Monsieur le Sous-Préfet et les services de Sous-Préfecture aura lieu dans les tous prochains jours, ainsi qu’une audience souhaitée avec Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale.