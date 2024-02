AVIS DE DECES - Madame Yvonne GRAVALON née MICHON

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-RÉMY - GIVRY



André (†) son époux ;

Thierry, son fils ;

ses frères et ses sœurs (†) ;

Jeannine, sa belle-sœur ;

Christian et Nicole BADET,

Brigitte VION,

ses neveux et ses nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvonne GRAVALON

née MICHON

survenu le 1er février à l'âge de 91 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 7 février 2024 à 15 heures en l'église Sainte-Thérèse de Saint-Rémy, suivie de l'inhumation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.