Abdelrahman Ammari est champion de France de kickboxing

Le Championnat de France de kickboxing a eu lieu samedi et dimanche 3 et 4 février 2024 à Bondy (Seine-Saint-Denis). En digne représentant du Full Combat Academy, Abdelrahman Ammari s'y est particulièrement illustré. Plus de détails avec Info Chalon.

Abdelrahman Ammari, 16 ans, est devenu champion de France ce dimanche 4 février 2024.

Né le 20 mai 2007, Abdelrahman Ammari était engagé pour disputer les Championnats de Bourgogne Franche-Comté qui ont eu lieu le weekend du 13 et 14 janvier à Ronchamp (Haute-Saône).

Déterminé à aller loin dans la compétition, le jeune Chalonnais qui évolue au Full Combat Academy gagne sa demi-finale par KO à la 17RE reprise face Mathis Radovic du club Haut-Saônois de AMBR de Palante.

Il gagne de nouveau sa finale face à Ilyes Bouchikh du club Tiger Fight de Dijon (Côte-d'Or), devenant ainsi champion de Bourgogne Franche-Comté en kickboxing Junior dans la catégorie des moins de -de 63,5 kg.

Suite à cela, Abdelrahman se qualifie pour disputer les Championnats de France de Kickboxing à Bondy (Seine-Saint-Denis) qui ont eu lieu du 3 et 4 février 2024.

Après avoir validé sa pesée dans la catégorie des moins de 63,5 kg, le jeune homme allait enfin pouvoir entrer dans la compétition et disputer son quart de finale qui était prévu samedi 3 février vers 14 heure face au Breton Maël Duacheux du club de KFB de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Une belle maîtrise technique et surtout une condition physique irréprochable allait donner à Abdelrahman Ammari la prise en main du combat et le gagner avec la manière.

Place à la demi-finale qui était prévu le dimanche 4 février à 10 heures 45 face au champion de France 2023 de la discipline, à savoir Adame Ankour du club BBCA de Seine Saint Denis. Un combat face à un adversaire confirmé qui a vite tourné en faveur d'Abdelrahman qui a rapidemenjt pris l'ascendant psychologique et imposé un pressing physique qui allait mettre à mal le champion en titre, ce qui a poussé l'arbitre à le compter car l'adversaire était en difficulté. L'arbitre a finalement arrêté le combat à 40 secondes de la fin du 3ème round car le Séquano-Dionysien ne pouvait plus reprendre le combat. Abdelrahman Ammari est déclaré vainqueur et accède logiquement à la finale.

Place à la finale face au Provençal Kevin Wesolek du club First Impact Orangeois. Abdelrahman Ammari était plus déterminé que jamais pour cette finale. L'histoire ne retient que le nom des gagnants et cela le Chalonnais l'a bien compris.

Le combat n'a pas durer plus d'une minute après un pressing et des enchaînements pieds-poings, Abdelrahman obligeant l'arbitre à compter son adversaire en difficulté et a brisé le moral de celui-ci à la suite de coups répétés aux corps dans une implacable furor burgundicus. Kevin Wesolek décide d'abandonner, de ce fait Abdelrahman pouvait laisser éclater sa joie avec son entraîneur, Atef Ammari.

Abdelrahman Ammari est Champion de France de Kickboxing, un titre amplement mérité qui présage un bel avenir dans les sports de combat et bien sûr, le Chalonnais espère une sélection en équipe de France après ce sacre.

Les prochaines échéances sont les Championnats de France de Full Contact, une autre discipline des sports de combat dans lequel il excelle, le 2 et 3 mars 2024 à Épinay-sur-Orge (Essonne),puis de nouveau les Championnats de France de K1 à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 13 et 14 avril 2024. Une autre discipline des sports de combat où le jeune homme n'a pas son pareil.

L'objectif d'Abdelrahman est d'être sélectionné en équipe de France et sait qu'il a marqué les esprits avec son titre national et espère renouveler cela en mars a Épinay-sur-Orge puis en avril à Marseille. Félicitations à Abdelrahman Ammari et à son club, le Full Combat Academy pour cette victoire et avoir dignement représenter Chalon-sur-Saône sur la scène des sports de combat.

(Photos gracieusement fournies par Atef Ammari)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati