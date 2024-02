CARNET ROSE - Bienvenue à Chloé

Chloé DA SILVA est née le 2 février à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Nathan, 15 ans, et Baptiste, 7 ans, de Virginie DA SILVA et de Guillaume LEGROS. La maman est vendeuse en boulangerie et le papa est ouvrier viticole. La famille réside à Saint-Désert. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !