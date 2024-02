CARNET ROSE - Bienvenue à Imaya

Imaya M'SA est née le 9 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le quatrième enfant de Zairat ZAINA et d'Irchadi M'SA après 2 garçons et 1 fille. La maman est aide à domicile et le papa est ouvrier. La famille vit à Chalon-sur-Saône.