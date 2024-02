Une année dynamique pour le Comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle-Laënnec

Le Comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle tenait son assemblée générale ordinaire, le jeudi 15 février 2024, dans une bonne ambiance. La réunion a permis de faire le point sur l'année 2023 et abordé les projets pour l'année en cours, en présence de Pierre Carlot, le conseiller municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Citons pêle-mêle, l'assemblée générale ordinaire pour l'année 2022 qui s'est tenue comme dans le local de la Rue Hoche pour attester d'un bon bilan financier comme humain avec les objectifs 2022 atteints, la belle soirée d'inauguration du local en présence des bénévoles, des membres des autres comités, de certains adjoints au maire et conseillers municipaux et quelques habitants le vendredi 14 avril, une première opération brioches côté Citadelle avec 11 binômes qui ont vendu près de 360 brioches le samedi 17 juin, le voyage des anciens au Val de Morteau, dans le Haut-Doubs, avec au matin, la visite d'une fromagerie artisanale et dégustation puis uis un déjeuner-croisière sur les bassins du Doubs suivi d'une visite du Tuyé de Papy Gaby et dégustation de produits locaux et arrêt à la douane de la République du Saugeais pour une animation folklorique le samedi 24 juin, la belle réussite de son vide-grenier avec un nombre record de 120 exposants et un buffet-buvette qui a bien marché le dimanche 3 septembre, la vente du vin doux en bouteille et de corniottes individuelles et à partager le dimanche 10 septembre, une deuxième opération brioches côté Laënnec avec 9 binômes qui ont vendu près de 240 brioches le samedi 7 octobre, un bus complet pour emmener 49 anciens qui ont participé à un déjeuner-spectacle au cabaret Le Moulin du Lac à Trivy, une formule du repas des anciens que le Comité de bienfaisance propose depuis quelques années, le dimanche 22 octobre, le tirage de 115 lots à sa tombola où 809 billets ont été vendus grâce à la motivation et le dynamisme de ses bénévoles et 21 commerçants du quartier que le Comité de bienfaisance tient à remercier, la participation du Comité de bienfaisance aux Illuminations du 8 décembre en soirée dans la Rue de la Citadelle, un évènement organisé par l'Union des commerçants de la Citadelle, où des hot-dog, des gaufres, du vin chaud et bougies étaient proposés à la vente, et les deux demi-journées de distribution des colis de Noël, après un mois d'inscriptions qui a eu lieu du 16 octobre au 10 novembre inclus, auprès de deux commerçants (la pharmacie de Laënnec et la fleuriste «Quelques fleurs», soit 310 colis seuls et 85 colis en couple distribués.



À noter que les membres du Comité de bienfaisance ont participé au repas-choucroute organisé par l'Union des comités de quartier en janvier, a défilé aux deux défilés de Carnaval avec les autres comités et ont aidé aux services des repas des musiciens lors du Carnaband's Show.

«Faire le bien, c'est ensemencer le champ du bonheur»

C'est avec cette citation de Georges Clémenceau que Delphine Redouté a présenté ce rapport d'activités qui a été voté à l'unanimité.

Prometteuses, les principales activités du Comité de bienfaisance ont été reconduites en 2024 : voyage des anciens le 4 mai, opération brioche du quartier de la Citadelle le 15 juin, vide-grenier le 1er septembre, fête de la Saint-Matthieu début septembre, opération brioche du quartier de Laënnec le 5 octobre, repas des anciens le 20 octobre, tirage tombola le 25 octobre, inscriptions aux colis de Noël du 14 octobre au 9 novembre inclus, les Illuminations le 8 décembre et distribution des colis de Noël les 13 et 14 décembre.

Présenté par Anne-Marie De Carli, le rapport financier a été également voté à l'unanimité. Un bilan approuvé par Michelle Dufoy et Évelyne Campy, les deux vérificatrices aux comptes.

Le renouvellement du bureau a été proposé à l'assistance : Didier De Carli (président), Delphine Redouté (secrétaire), et Anne-Marie De Carli (trésorière), ont été reconduits dans leurs fonctions, sans oublier Stéphane Redouté qui s'occupe uniquement du vide-grenier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati