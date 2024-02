CARNET BLEU - Bienvenue à Léo

Léo CHAPUIS est né le 16 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Logan, 11 ans et demi et Elina, 10 ans de Marine DUBOURG et le deuxième enfant après Nina, 14 ans, de Thaï CHAPUIS. La maman est assistante logistique et le papa est directeur de site. La famille réside à Chalon-sur-Saône. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !