Originaire de Roussillon en Morvan, il tient à remercier le service réanimation de l'hôpital de Chalon

"Le 3 décembre 2023 Madame G. Claudine est arrivée dans votre service depuis l'hôpital d'AUTUN dans un état désespéré, vous l'avez prise de suite en charge avec le plus grand soin. Mon fils et moi-même vous remercient du fond du cœur d'avoir sauvé Claudine qui d'après le médecin était entre la vie et à mort. Médecins, Internes, Infirmières, Infirmiers, aides-soignantes avez fait un travail formidable avec gentillesse, réconfort et professionnalisme.

Encore une fois, recevez Mesdames et Messieurs un énorme merci de notre part.

Bien évidemment Claudine se joint à nous pour toute la gentillesse que vous avez eu à son égard.

Merci et encore merci a tous."