Poulaillers ? Attention à ne pas faire n'importe quoi...

DES OBLIGATIONS LÉGALES



Avant de construire un poulailler dans votre jardin, vous devez vérifier que votre commune n'interdise pas une telle installation. En effet, que ce soit en milieu rural ou urbain, certaines mairies ou préfectures adoptent des arrêtés réglementant l'élevage. De la même façon, si vous vivez en lotissement ou en copropriété, le règlement intérieur peut aussi restreindre ce type d'aménagement.



Si rien n'interdit votre projet, vous devrez déclarer vos poules. En tant que particulier, vous ne pourrez ni avoir plus de 49 individus, ni vendre leurs œufs, sous peine d'être considéré comme un élevage commercial, ajoutant d'autres obligations et normes. Concernant le poulailler en lui-même, il nécessitera une déclaration de travaux préalable lorsque sa surface est comprise entre 5 et 20 m2, et un permis de construire pour une taille supérieure – une taxe d'aménagement l'accompagnera également.



En fin, pour rester en bonne entente avec votre voisinage, veillez à ce que votre élevage ne produise pas de nuisances olfactives ou sonores, ou ne favorise pas l'invasion de nuisibles et autres risques sanitaires. Nettoyez bien l'installation et respectez une distance raisonnable avec la propriété des voisins pour ne pas perturber leur tranquillité et leur sécurité. En cas de manquement, les amendes pourront aller de quelques dizaines d'euros, à plusieurs milliers !



M.G