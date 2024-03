CLUB CANIN GIVRY - Joli résultat pour Sipper et Oliver Degrange

Au mois de février , les adhérents du club Education et Sports Canins Chalon Givry étaient en compétition.

Olivier Degrange et son chien Sipper de race Beagle participait au Championnat de Bourgogne de pistage français qui se déroulait à Gueugnon et termine avec un pointage de 194,25 sur 200 (piste libre 95,5 sur 100 et piste trait 98,75 sur 100,le pistage français comporte deux pistes un libre où le chien piste seul et un trait où le maitre suit le chien relié ensemble par un harnais et une longe de 10 mètres.

Les autres équipes bourguignones n'ayant pas trop réussi,cest donc Olivier et Sipper qui deviennent Champion de Bourgogne pour l'année 2024.

Patrick ROBERT Président du club était en concours à St Vulbas en Rhône-Alpes en pistage FH niveau 2 avec Noaki berger allemand femelle de 4,5 ans (La piste FH est un pistage internationnal,la piste tracée est relevée 3h00 plus tard et à une distance de 1800 pas).Noaki et son maitre termine à la 4e place avec un pointage de 86 sur 100.

Félicitations à tous les adhérents qui réprésentent le club au niveau local et national.



Le club canin de Givry est ouvert pour les renseignements samedi à 14h30 et Dimanche matin à 9h30.Route de Granges à Givry .

[email protected]