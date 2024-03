Abdelrahman Ammari, champion de France de full-contact

Après avoir été sacré champion de France de kick boxing le 3 février à Bondy (Seine-Saint-Denis), le jeune Chalonnais de 16 et demi arrache le titre de champion de France de full-contact ce weekend à Lisses (Essonne). Plus de détails avec Info Chalon.

C’est avec une immense fierté que l'entraîneur Atef Ammari et son champion ont mis une nouvelle fois en lumière la Ville de Chalon-sur-Saône et le Full Combat Academy en décrochant un deuxième titre national dans une autre discipline des sports de combat.

Une véritable tempête de coups

Le jeune Abdelrahman Ammari affrontait Aram Asatryan de l'école Adam de Bordeaux dans une demie finale très disputée des deux côtés. L'opposition de style entre l'inépuisable Chalonnais, qui a de la dynamite au bout des poings, et le Bordelais, dit Le Tank, a donné lieu à un affrontement très engagé. Dès le coup de gong et les premières secondes, les coups ont plu, les deux frappant sans s'arrêter. Une véritable tempête de coups !

Le deuxième round repart sur le même rythme et la même âpreté, copie conforme du premier. Lors de la 3ème reprise, le pressing constant du boxer du Full Combat Academy usait psychologiquement et physiquement son adversaire qui commençais à tituber jusqu'au bout du ring et fut sauvé par le gong final.

Abdelrahman est déclaré vainqueur en laissant quelques plumes dans cette guerre face à un adversaire expérimenté et particulièrement coriace, avant sa finale qui était prévue deux heures après.

Karim Gajji qui totalise plus de 120 combats professionnels dont plus de 100 victoires et 15 titres de champion du monde est venu remettre un t-shirt au Chalonnais, grand fan de cet immense champion qu'on ne présente plus. Karim a gentiment prodigué de précieux conseils qui ont boosté Abdelrahman et lui a dit qu'il avait de la chance d'avoir un père comme Atef, passionné du pieds-poings avec une grande expérience, qui était là pour lui. Cela allait lui permettre de gagner du temps et acquérir de l'expérience plus rapidement et pour preuve le résultat est là en seulement deux ans de pratique dans la discipline.

Une Finale expéditive

Place à la finale face à Vincent Vicken du club Sports et loisirs de Valence. Abdelrahman entamait de la meilleure des manières le premier round en faisant compter son adversaire sur un enchaînement crochet gauche et uppercut droit qui allait mettre à terre son adversaire. Vincent était impressionnant par sa vivacité dans sa demie finale et son entraîneur nous confiait qu'il avait eu une grosse préparation physique pour mettre toutes les chances de son côté pour décrocher ce titre national.Le Chalonnais, malgré sa fatigue, trouvait encore de l'énergie pour envoyer un violent coup de pied circulaire qui allait une fois de plus mettre son adversaire a terre et obligé l'arbitre à compter une nouvelle fois le boxer de Valence. Avant la fin du deuxième round, sur un enchaînement poings pieds, il faisait compter une 3ème fois son adversaire, s'adjugeant du même coup une victoire de plus avant la limite comme sa précédente finale gagnée aussi par K.O.

Abdelrahman Ammari est déclaré Champion de France de full-contact et s'offre ainsi un deuxième titre national dans une discipline différente, ce qui est un exploit.

Le prochain objectif du jeune Chalonnais sera le Championnat de France de K1 Rules où ils seront treize prétendants à se disputer le titre dans la catégorie Junior des - 63,5kg. Elle se déroulera fin avril à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Depuis septembre 2023, le Chalonnais a disputé 7 combats en pieds-poings avec 7 victoires dont 4 par K.O puis 3 combats en boxe anglaise avec 2 victoires et seulement une défaite.

(Photos gracieusement fournies par Atef Ammari)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati