Mercurey - Prestigieux dîner de gala à 4 mains et 5 étoiles pour clore les festivités des 100 ans de l’appellation

Dans un cadre empreint d'histoire et de raffinement, le domaine de l'Abbaye de Maizières a accueilli ce vendredi soir un événement gastronomique d'exception pour célébrer le centenaire de l'appellation Mercurey. Sous les étoiles brillantes de Saint-Loup-Géanges, le dîner de gala « 4 mains, 5 étoiles » a réuni deux grands chefs étoilés, Éric Pras de Lameloise restaurant 3 étoiles situé à Chagny et Cédric Burtin de L’Amaryllis 2 étoiles à Saint-Rémy, pour une expérience culinaire inoubliable avec un accord mets-vins en vue de parfaire cette expérience culinaire.



Ambiance distinguée et élégante

L'orangerie du domaine de l'Abbaye de Maizières fondée au XIIe siècle par les moines cisterciens, est une magnifique structure transparente inspirée de style Balthard, nichée au cœur d'un parc, qui allie le charme industriel à une élégance intemporelle. L'Orangerie s'est avérée être l'endroit parfait pour cet événement d'envergure. Son ambiance unique et son cadre enchanteur ont su séduire les convives et les plonger dans une atmosphère empreinte de raffinement et de sophistication.

Les 350 convives ont été chaleureusement accueillis par Amaury Devillard, président de l’ODG Mercurey (Organisme de Défense et de Gestion), et Roelof Ligtmans, vigneron de Mercurey et responsable de l'organisation. Amaury Devillard a retracé l'histoire centenaire de cette appellation, soulignant son symbole d'excellence et de tradition. Il a mis en avant la « métamorphose des vins de Mercurey au fil des ans, grâce au renouvellement des vignes et à la mise en place d'un comité technique. Ces interventions ont permis une évolution vers des vins d'exception, présents aujourd'hui sur les plus grandes tables du monde, véritables reflets du terroir et sources d'émotions exceptionnelles ».

Depuis 1923, les vignobles de Mercurey, situés sur les communes de Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu, produisent des vins d'une qualité exceptionnelle, témoignant du savoir-faire ancestral des vignerons locaux. « J'espère que les générations futures continuent cette quête de la perfection sans jamais céder à la médiocrité » a-t-il conclu.

Lors de la soirée, les convives ont été enchantés par les sonneurs, la Confrérie de la Chanteflûte, un œnologue et la chorale Les Joyeux Flûteux, qui ont agrémenté l'événement de leurs chants traditionnels bourguignons. L'apéritif, servi dans le magnifique Cellier de l'Abbaye, a inauguré une soirée empreinte de raffinement et de convivialité.



Un menu d'exception en 5 actes

Le menu, élaboré par les deux chefs étoilés, a ébloui les papilles des convives avec ses cinq plats divinement orchestrés. Chaque plat était accompagné d'une sélection soigneusement choisie de vins de l'appellation Mercurey, mettant en valeur la richesse et la diversité de ce terroir prestigieux.

Parmi les délices proposés figuraient des créations aussi exquises que surprenantes, telles que l'Escargot de Bourgogne dans sa coquille croustillante panée à l'encre de seiche, signé par Eric Pras, et la Sucette de foie gras, gelée de mangue, également concoctée par le maître étoilé.

Cédric Burtin, quant à lui, a régalé les convives avec des plats audacieux tels que la Tartare de bœuf accompagné d'une pommade de jaunes d’œufs et la Saint-Jacques snackée, Butternut fermenté et Caviar Kristal Kaviari, sublimant ainsi les saveurs de la terre et de la mer.

Une conclusion en apothéose

Le dîner s'est conclu en apothéose avec un dessert aussi délicieux que surprenant : Le chocolat cassis, un délice sucré sublimé par le savoir-faire de Cédric Burtin.

Une soirée d'exception pour un anniversaire mémorable

Cette soirée de gala pour le centenaire de l'appellation Mercurey restera gravée dans les mémoires comme une expérience gastronomique d'exception, où les mets délicats et les vins raffinés se sont harmonieusement mariés pour créer une symphonie de saveurs et d'émotions.

Jeannette Monarchi

Les festivités se terminent ce samedi avec une dégustation exceptionnelle de 100 vins de Mercurey, ouverte au public à la salle des fêtes jusqu'à 16 h et une conférence sur l'origine et l'histoire de l'appellation Mercurey de 16 h à 17 h 15, par l'historien Gilles Platret, maire de Chalon en l'église de Touches.