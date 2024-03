L'Association Sauvegarde de l’Environnement Marigny – Saint-Micaud et communes environnantes interpelle les élus de la CUCM au sujet du parc éolien

Objet : lettre ouverte aux élus de la CUCM et communes impactées par le projet de parc éolien Marigny – St Micaud.

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez, Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire, par arrêté en date du 29 décembre dernier, a suspendu l’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la société SAB EnR Parc Eolien 6 SAS en vue de la construction d’un parc de 4 éoliennes géantes sur les communes de Marigny et Saint-Micaud.

A la lumière de ce dossier et de l’expertise des services de la DREAL, nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de grande vigilance à l’égard des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, et l’importance de préserver notre environnement.

Concernant le projet de ce parc éolien que nous combattons, les analyses détaillées de la DREAL listent de nombreux et lourds manquements aux règles, sur la forme comme sur le fond :

- Défaut de maîtrise foncière du projet ;

- Contradictions dans la présentation des impacts ;

- Positionnement d’une éolienne au cœur d’une zone humide, sans évaluation des conséquences ;

- Étude incomplète concernant l’inventaire et les impacts sur les chiroptères ;

- Non respect des recommandations des organismes agréés et des accords européens EUROBATS relatifs à l’implantation aux abords des forêts ;

- Inventaires concernant l’avifaune non proportionnés aux enjeux et impacts sous- évalués sur l’avifaune (plusieurs espèces nicheuses en « danger » ou « danger critique » sont répertoriées sur le secteur) ;

- Impacts forts et sous-évalués sur les paysages et les monuments historiques classés ;

- Impacts sur la santé des riverains minorés et insuffisamment anticipés ;

- Risque de compromettre l’activité des parcelles converties en agriculture biologique ;

- Mesures proposées pour la réduction des effets néfastes prévisibles insuffisantes ou peu opérationnelles.

Ce dossier est malheureusement l’illustration des pratiques peu scrupuleuses de nombreux promoteurs, et de leur mépris pour l’environnement et la vie des riverains.

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à demander communication à la Préfecture des avis détaillés de la DREAL et à les étudier.

Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous adresser ces documents administratifs.

Nous connaissons votre préoccupation pour nos communes rurales et les difficultés pour y maintenir l’accès aux soins, à l’éducation, l’activité économique et la vie sociale des habitants. Nous sommes convaincus que les installations industrielles projetées par certains, que ce soit pour l’éolien ou l’agri-voltaïque, auraient un effet repoussoir pour de futurs habitants et seraient néfastes à notre territoire.

Nous sommes inquiets aussi à l’écoute de petites phrases : « il faut que chacun prenne sa part... », ou encore : « on ne peut pas être contre tout... » ; propos faciles et sans risques lorsque « chacun » désigne « le voisin » !

Vous connaissez comme nous les tensions qu’ont fait naître le projet de parc éolien Marigny – St Micaud, comme d’autres projets similaires sur le territoire ; l’avenir de nos campagnes est dans la concertation et la recherche de l’intérêt général, non dans les affrontements et les profits particuliers.

Nous sommes bien conscients enfin, de la nécessité de la sobriété énergétique et du devoir de chacun d’adapter ses comportements.

Cela ne peut pas se faire au détriment d’une nature et d’un environnement heureusement préservés, d’une biodiversité encore riche, ni au préjudice d’une population qui espère d’abord une revitalisation du monde rural.

Lors de la réunion publique de concertation sur les ZAERs, à Marigny le 18 janvier dernier, Monsieur Jean-Baptiste Constant, Sous-préfet d’Autun, déclarait que l’Etat accompagnera les Maires dans leurs orientations et leurs décisions.

Avec vous, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, nous attendons que cette parole soit tenue.

Le projet de parc éolien sur notre territoire aura au moins eu le mérite de nous éclairer sur la problématique complexe de la transition énergétique et d’acquérir des connaissances et compétences en la matière, de même que sur les questions de préservation de la biodiversité et de l’environnement, la protection des paysages et de notre patrimoine culturel et historique.

Nous souhaitons être associés à l’élaboration et la gestion des projets qui questionnent ces thématiques, et apporter notre expertise.

Nous restons bien entendu à votre disposition et vous assurons de notre mobilisation pour une campagne vivante et sereine.

Avec nos respectueuses salutations,