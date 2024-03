Le Guide MICHELIN France 2024 : récompenses et nouveautés

La nouvelle édition du Guide MICHELIN France 2024 vient de dévoiler ce lundi son palmarès, mettant en lumière l'excellence de la gastronomie française. Cette année, deux nouvelles tables décrochent la prestigieuse distinction de Trois Étoiles, huit nouveaux établissements se voient attribuer Deux Étoiles, et une nouvelle génération de chefs, âgés de moins de 40 ans, accède à leur première Étoile.



Les nouveaux Trois Étoiles

La Table du Castellet, dirigée par le chef Fabien Ferré, située au Castellet, et Le Gabriel - La Réserve Paris, sous la direction du chef Jérôme Banctel, à Paris, rejoignent le sommet de la gastronomie avec l'obtention de Trois Étoiles MICHELIN.



Les nouveaux Deux Étoiles

Huit nouveaux restaurants sont honorés de Deux Étoiles MICHELIN, enrichissant ainsi le panorama culinaire français.



La nouvelle génération de Chefs Étoilés

Cette édition met également en avant une nouvelle génération de restaurateurs talentueux, âgés de moins de 40 ans, qui décrochent leur première Étoile. Au total, 52 tables à travers toute la France sont récompensées de cette distinction.



L'engagement durable à l'honneur

L'Étoile Verte MICHELIN souligne les engagements durables remarquables de 9 nouveaux établissements, témoignant de l'importance croissante de la responsabilité environnementale dans le monde de la gastronomie.



La répartition des Étoiles

Au total, le Guide MICHELIN France 2024 recommande 639 tables étoilées, dont 30 Trois Étoiles, 75 Deux Étoiles et 534 Une Étoile, réparties dans toute la France.



Le bilan en Côte-d’Or et Saône-et-Loire

Dans les départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire, aucun nouveau restaurant n'a été étoilé cette année. À noter cependant que deux établissements ont perdu leurs étoiles.



Mention Spéciale pour la Région

Parmi les restaurants distingués, plusieurs établissements de renom sont à noter dans la région.

Parmi les 30 restaurants trois étoiles, on retrouve la Maison Lameloise à Chagny (71).



Parmi les 75 restaurants deux étoiles, des adresses telles que William Frachot à Dijon (21), L'Amaryllis à Saint-Rémy (71), et La Côte d'Or à Saulieu (21) sont mises à l'honneur.



Voici la liste de tous les restaurants récompensés d'une étoile MICHELIN dans la région :

- Beaune (21) : Clos du Cèdre

- Beaune (21) : Le Carmin

- Chassagne-Montrachet (21) : Ed.Em

- Dijon (21) : CIBO

- Dijon (21) : L'Aspérule

- Dijon (21) : Loiseau des Ducs

- Dijon (21) : Origine

- Gevrey-Chambertin (21) : La Table d'Hôtes - La Rôtisserie du Chambertin

- Levernois (21) : Hostellerie de Levernois

- Pernand-Vergelesses (21) : Le Charlemagne

- Prenois (21) : Auberge de la Charme

- Buxy (71) : L'Empreinte

- Chaintré (71) : La Table de Chaintré

- Charolles (71) : Frédéric Doucet

- Fuissé (71) : L'O des Vignes

- Mâcon (71) : Pierre

- Montbellet (71) : La Marande

- Tournus (71) : Aux Terrasses

- Tournus (71) : L'Écrin de Yohann Chapuis

Le Guide MICHELIN France 2024 continue ainsi de célébrer la diversité et la qualité de la cuisine française, tout en mettant en avant les talents émergents et les engagements en faveur d'une gastronomie plus durable.



La liste complète des étoiles du Guide MICHELIN France 2024