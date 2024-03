L'Orchestre d'Harmonie Saint-Rémy Les Charreaux a tenu son assemblée générale

Le jeudi 21 mars 2024, l’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy Les Charreaux tenait son Assemblée Générale Annuelle à l’Espace Florent Pagny en présence d’élus (Amélie Vion pour Saint-Remy et Pierre Carlot pour Chalon), d’Eliette Gien (Vice-Présidente de la CMF de S. et L.) et des membres du bureau de l’Association. De nombreux musiciens composaient l’assistance dans laquelle on notait également la présence de professeurs de l’Ecole de Musique et de parents et d’élèves.

Le Président Laurent Bonnin laissait à Gérard Boscher, doyen de l’Association, le soin de déclarer ouverte cette édition 2024 de l’Assemblée Générale.

Le Compte-rendu d’activités détaillé de l’année 2023, présenté par Marie Malfondet (secrétaire), rappelait une nouvelle fois la forte présence musicale de l’Orchestre d’Harmonie sur son territoire marquée par : 3 concerts (Les Festives musicales du Lions Club, Les concerts de printemps aux Charreaux, et salle Brassens), 10 aubades en plein air, de nombreux défilés (Carnaval de Chalon, Muguet des Charreaux, Mi-Carême de Chagny 2023, Saint Vincent à Mercurey....), les cérémonies officielles, la messe de la Sainte Cécile.....Tout cela ne peut se faire que grâce au travail hebdomadaire des 60 musiciens qui composent l’Orchestre.

Francis Moriau qui tient la fonction de trésorier, de façon rigoureuse depuis 40 ans cette année, présentait avec précision la partie financière. Le résultat global (Orchestre/Ecole) 2023 est équilibré, le budget prévisionnel 2024 l’est également.

En 2024, 43 élèves sont inscrits à l’Ecole de Musique dont 22 adultes. Denis Desbrieres (coordinateur de l’Ecole de Musique) voit un effet post-covid dans cette forte présence adulte. Denis rappelle le succès de l’audition publique de l’école de Musique le 24 juin 2023 Place du Marché à saint Rémy sur le projet de « La Bête à Bon Dos ». L’Ecole de Musique, élément indispensable de l’Association permet à l’orchestre de se régénérer. Le jeune Valentin (10 ans), présent dans l’assistance avec sa maman, qui vient d’intégrer le pupitre percussions, en est une parfaite illustration.

Dans sa synthèse Emilie Desbrieres (Directrice Musicale) se dit « très satisfaite » de l’année écoulée. Elle note « un super noyau musical et associatif » avec de nouveaux musiciens qui « se sont tout de suite impliqués ». Une réflexion est en cours sur le répertoire des aubades et des défilés. Elle remercie l’ensemble des musiciens pour « leur confiance et leur assiduité » ainsi que les membres du bureau. Elle apprécie « l’Ecoute et la participation active » de Laurent Bonnin et Francis Moriau aux projets qui leur sont proposés. Pierre Malfondet est remercié pour sa contribution logistique aux manifestations (camion, sonorisation, visio, éclairage...).

En introduction de son rapport moral, Laurent Bonnin remercie les personnalités, les musiciens, les professeurs et les parents d’élèves pour leur présence. Il remercie également les collectivités pour leur aide matérielle de tout niveau : bâtiment, salles, subventions ainsi que les sponsors. Laurent Bonnin juge l’association « solide », les années post-covid que nous vivons, en apportent la preuve. Il exprime sa reconnaissance envers Emilie et Denis Desbrieres pour leur travail de Direction d’Orchestre, ce qui apporte une « cohérence d’ensemble ». Il joint à ses remerciements Valérie Villeboeuf (Présidente Déléguée aux Charreaux), Francis Moriau (Trésorier), Marie Malfondet (secrétaire) et Pierre Malfondet (appui logistique) pour leur implication dans le fonctionnement de l’association. Laurent Bonnin remercie Christian Cleaux qui assure une présence médiatique de l’Orchestre à travers ses articles toujours très plaisants. Laurent Bonnin apprécie l’Orchestre avec « ses personnalités qui font la richesse du collectif ».

Gérard Hochart Président d’honneur de l’Harmonie prend la parole en fin d’A.G. pour dire sa satisfaction de voir la pratique musicale bien valorisée à travers l’Orchestre. Il souhaite à tous « une bonne année musicale en parfaite harmonie ».

Amélie Vion (Adjointe à la culture, ville de Saint Rémy) « félicite le bureau, l’ensemble des musiciens et la direction musicale », l’Orchestre représente « une chance » pour la ville de Saint – Rémy ». De même, Pierre Carlot (adjoint aux sports, ville de Chalon) est « heureux » de constater que « la vie associative reprend après le Covid ». Il perçoit une association « très motivée »en constante recherche d’amélioration. Chaque année, l’Orchestre est « très attendu » aux Charreaux (défilé et aubade). Pierre Carlot conclut son intervention par un enthousiaste « vive la musique et vive la culture ! ». Eliette Gien (Vice-Présidente de la CMF S.et L.) trouve que nous avons un bureau « d’excellence composé de passionnés ». Chacune de nos prestations (concerts, auditions), auxquelles elle a assisté, « respire la bonne entente et la joie de vivre ».

L’A.G. se termine par un échange entre le bureau et les musiciens présents sur un jeu de questions-réponses. Franck Ciezky, musicien, est élu au Comité Directeur à l’unanimité.

Sur proposition du Président, Gérard Boscher clôt l’A.G. à 22h 15.