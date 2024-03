CARNET BLEU - Bienvenue à Élysio

Élysio CARDENAS DOS SANTOS est né le 19 mars à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Cindy TAVARES DOS SANTOS et d'Osveny SANCHEZ CARDENAS. La maman est conseillère commerciale et le papa est entraîneur de Volley Ball et joueur professionnel.La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Tous nos vœux de bonheur au bébé et félicitations aux parents !